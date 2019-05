Tous derrière Samuel Blais

MONTMAGNY | La ville de Montmagny est rangée en bloc derrière le héros local Samuel Blais qui disputait son premier match de la finale de la Coupe Stanley, lundi.

Vêtus aux couleurs des Blues de St. Louis, les gens ont rempli le Café Bistro Au Coin du monde, dont l’un des trois propriétaires, Stéphane Roy, est l’oncle de Samuel. Son frère Étienne, sa sœur Florence et sa marraine Michèle Denault étaient aussi présents tout comme certains des meilleurs amis de l’attaquant de 22 ans. Tous scandaient Let’s go Blues tout juste avant que les joueurs sautent sur la patinoire et le bar a explosé quand Brayden Schenn a ouvert la marque en première période.

Un vent de folie balaie la ville. « Je ne pensais que ça prendrait une aussi grosse ampleur, a raconté son frère Étienne. Il y a trois ou quatre concessionnaires qui ont des voitures avec le logo des Blues et le nom de Samuel. C’est le fun que tout le monde l’encourage. Samuel va triper quand il va réaliser tout ce qui se passe à Montmagny. Il n’est pas conscient de tout ce qui se passe. »

Rêve de jeunesse

L’aîné de la famille flotte sur un nuage depuis quelques jours.

« Je vis mon rêve de jeunesse au travers de mon frère, a exprimé celui qui porte les couleurs de la formation senior de Montmagny. C’est le rêve de tous les jeunes d’atteindre la finale de la Coupe Stanley. Je ne le réalise pas à 100 pour cent. Sam a vécu des hauts et des bas. Ça paraît maintenant qu’il est en santé et il veut garder sa place. J’ai la même passion que Sam. Mon père [Sébastien] jouait senior et on allait le voir. La patinoire extérieure qu’il construisait derrière la maison était le point de ralliement des jeunes du quartier. »

Présent à St. Louis quand les Blues ont écarté les Stars de Dallas en double prolongation du 7e match de la demi-finale de Conférence, Étienne sera de retour au Missouri pour les rencontres 3 et 4 de la finale et il n’a pas l’intention de rater d’autres parties.

« C’était complètement débile, a-t-il affirmé. J’ai assisté à des parties du Canadien et ce n’est rien l’ambiance à côté de celle qu’on retrouve à St. Louis. Les spectateurs étaient debout pour la 3e période et les deux périodes de prolongation. »

Entraîneur comblé

Entraîneur de Blais dans l’atome BB en compagnie du paternel Sébastien, Michel Boulet est très fier de ce que le petit Samuel est devenu. « Je suis très fier, a mentionné le père d’Alex Barré-Boulet, du Crunch de Syracuse. C’est exceptionnel ce qu’il réussit. C’est le meilleur joueur que j’ai dirigé. À 10 ans, Sam était le meilleur atome au Québec. Il a marqué 84 buts en 24 parties. L’attention était très grande, parfois c’était trop, et ça lui mettait beaucoup de pression. Sam est un gars assez renfermé.

« Il a vécu des moments difficiles en étant retranché deux fois par Lévis dans le midget AAA et à une occasion par le Blizzard du Séminaire Saint-François, mais il avait un bon entourage et ses parents ne l’ont jamais lâché, de poursuivre Boulet. À 16 ans, il s’est retrouvé avec les Estacades après avoir été retranché et ce fut la meilleure chose qui pouvait lui arriver. En séries, on voit le Samuel qui frappe, mais ce n’est pas seulement ça. »

► Pour ce premier match de la Coupe Stanley, les amateurs pouvaient se désaltérer avec le Shooter SB9 et le cocktail Sammy Blues.