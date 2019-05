Une saison à la hauteur des attentes de Gary Bettman

Comme c’est devenu la tradition, Gary Bettman a rencontré les journalistes tout juste avant le début de la finale de la Coupe Stanley, lundi, à Boston.

Durant sa conférence de presse, le commissaire a fait état de la situation qui prévaut actuellement dans la Ligue nationale. Il a soutenu avec fierté que la LNH n’a jamais été aussi en santé.

Pour illustrer ses dires, Bettman a souligné le nombre de buts en hausse dans son circuit en 2018-2019. Il s’est marqué en moyenne six buts par match, du jamais vu au cours de la présente décennie.

«La dernière saison a offert un produit remarquable sur la glace. Il s’est inscrit un nombre record de buts (7664), soit une moyenne de six par match, le plus haut total en plus d’une décennie, a-t-il indiqué.

«Vous ne serez pas surpris d’apprendre que des recherches montrent qu’au Canada et aux États-Unis, plus de 80% des amateurs de hockey sont satisfaits de l’état actuel de notre sport et de son développement», a enchaîné Bettman.

Pour appuyer ses propos, il a apporté deux autres arguments : aucun joueur en 23 ans n’a récolté autant de points que Nikita Kucherov cette saison (128), et pour la première fois en sept ans, il y a eu deux différents marqueurs de 50 buts : Alex Ovechkin (51) et Leon Draisaitl (50).

«Les jeunes vedettes sont aussi grandement responsables de la hausse des statistiques offensives, a ajouté Bettman. Six de nos 10 meilleurs marqueurs avaient 25 ans ou moins, et 28% des buts marqués cette saison provenaient de joueurs de 23 ans ou moins.»

Dans son discours, il a aussi affirmé que l’aspect robustesse n’a pas été affecté pour autant.

«C’est toujours une facette importante de notre sport. Le nombre de mises en échec grimpe d’année en année.»

Bettman a également longuement vanté la parité qui règne maintenant dans la LNH. Selon lui, cela a contribué à augmenter les cotes d’écoute, autant au Canada qu’aux États-Unis.

L’épineuse question des reprises vidéo

Par ailleurs, au cours de la période de questions qui a suivi son allocution, Bettman s’est dit ouvert à ce que plus de jeux soient révisés à l’aide des reprises vidéo.

Le comité de compétition de la LNH se penchera d’ailleurs sur ce dossier à sa prochaine rencontre, prévue dans deux semaines à Toronto.