Vidéo controversée: Evgeny Kuznetsov se défend d’être un amateur de cocaïne

L’attaquant des Capitals de Washington Evgeny Kuznetsov est apparu, mardi, dans une vidéo où il est installé devant une table où deux lignes de cocaïne ont été formées.

Dans une vidéo relayée par le compte Twitter d’une femme d’origine russe, l’athlète de 27 ans est dans une chambre d’hôtel et porte un chandail de champion de la Coupe Stanley. Kuznetsov est assis devant la substance illégale et un billet de monnaie américain. On ne le voit cependant pas consommer la cocaïne. Le texte sous la vidéo stipule qu’il s’agirait de la raison pour laquelle la Russie n’a pas remporté la médaille d’or au dernier Championnat du monde de hockey.

Quelque temps après la sortie de la controversée vidéo, Kuznetsov a donné des explications en insistant sur le fait qu’il ne consommait pas de drogue.

«Je n’ai pas toujours rapport avec ce qui se passe autour de moi, a dit le Russe dans un communiqué remis au site internet sport-express.ru. Je n’ai jamais pris de drogue et je ne m’embarquerai pas là-dedans. Si l’on me questionne, je suis prêt à subir des examens médicaux en tout temps.»

«La vidéo a été tournée lors de l’été 2018 à Las Vegas, quand nous avons remporté la Coupe Stanley, a-t-il ajouté. Cela n’a aucun rapport avec le dernier Championnat du monde. Je suis seulement allé rejoindre un ami dans une chambre. Quand j’ai vu ce qu’il se passait, une femme que je ne connaissais pas et une substance étrange sur la table, j’ai appelé un ami et quitté le plus rapidement possible.»

Reste maintenant à voir si les autorités de la Ligue nationale de hockey croient les explications du choix de première ronde (26e au total) en 2010.

Kuznetsov avait été l’un des rouages importants de la conquête des Capitals lors des séries 2018. Il avait amassé 32 points en 24 parties. La saison dernière, il a engrangé 21 buts et 51 mentions d’aide pour 72 points en 76 matchs.