Yanic Truesdale aux côtés d’une «icône»

Yanic Truesdale tournera aux côtés d’une comédienne qu’il qualifie de véritable « icône » le mois prochain à Montréal. L’acteur québécois donnera la réplique à Sigourney Weaver dans My Salinger Year, le nouveau film en anglais de Philippe Falardeau.

En entrevue au Journal, Yanic Truesdale parle avec beaucoup d’admiration de l’Américaine de 69 ans.

« Elle a joué dans deux des films les plus lucratifs de l’histoire, Avatar et Alien, rappelle le comédien. Son parcours est impressionnant. Et elle travaille toujours autant. À son âge, c’est quelque chose de rare dans notre métier. Mais par-dessus tout, c’est une actrice incroyable. Et c’est toujours excitant de travailler avec quelqu’un d’aussi talentueux. »

Un Prada littéraire

Adaptation cinématographique du best-seller du même nom, My Salinger Year (Mon année Salinger) relate le parcours de Joanna Rakoff, une jeune femme rêvant d’écriture, qui commence sa carrière en décrochant un boulot au sein d’une importante agence littéraire new-yorkaise, comme assistante personnelle de Margaret (Sigourney Weaver), la représentante endurcie et démodée de J.D. Salinger.

Truesdale (Gilmore Girls, Mauvais karma) y défendra le rôle de Max, un nouvel agent-vedette embauché pour redynamiser le cabinet. « C’est un peu comme le Devil Wears Prada (Le diable s’habille en Prada) du milieu littéraire, estime le comédien. Ça touche beaucoup aux mêmes cordes. »

Avec Falardeau

Le tournage de My Salinger Year, qui s’est officiellement mis en branle la semaine dernière, se poursuivra jusqu’en juillet à Montréal. Des séquences additionnelles seront filmées cet automne à New York. L’actrice et mannequin Margaret Qualley (The Leftovers) campera Joanna Rakoff.

My Salinger Year marquera la première rencontre professionnelle entre Philippe Falardeau et Yanic Truesdale, qui revient à Montréal chaque été, bien qu’il habite à Los Angeles depuis une vingtaine d’années. « Philippe est un être exceptionnel. Il est francophone. On a le même âge, les mêmes références, le même background, la même culture... Ça facilite les choses en tournage. C’est un autre point positif. »

La carrière internationale du film a bien démarré. Selon Variety, le long métrage produit par Luc Déry et Kim McCraw de micro_scope, la maison de production québécoise derrière Incendies et Monsieur Lazhar, a déjà été vendu en Espagne, en Amérique latine, au Royaume-Uni, au Japon, au Portugal ainsi qu’en Chine.

Projet télé

Outre My Salinger Year, Yanic Truesdale planche sur Wake Up, une série télévisée semi-autobiographique d’après une idée originale de Richard Blaimert (Sophie Paquin, Hubert et Fanny). La maison de production de Melissa McCarthy (Bridesmaids), une amie proche de Truesdale depuis leurs années sur Gilmore Girls, a acheté les droits du projet, qu’on décrit comme une « comédie noire ».