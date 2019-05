Abraham Toro honoré

Le Québécois Abraham Toro a été nommé au sein de l’équipe d’étoiles de la dernière semaine chez les espoirs du baseball majeur, lundi.

Toro, 22 ans, est considéré comme le 21e meilleur espoir des Astros de Houston, selon le baseball majeur. La semaine dernière, il a frappé plus d’un coup sûr dans cinq parties. Le joueur de troisième but a notamment envoyé la balle en lieu sûr quatre fois en cinq présences au bâton mardi en plus de produire quatre points à l’aide de trois coups sûrs samedi.

L’athlète originaire de Greenfield Park, qui porte les couleurs des Hooks de Corpus Christi au niveau AA, affiche la meilleure moyenne au bâton (,337) dans la Ligue du Texas.

Un autre espoir des Astros, le voltigeur Kyle Tucker, qui joue au niveau AAA, a lui aussi été honoré.