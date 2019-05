Avis de recherche : il manque 45 minutes

Où était l’Impact vendredi dernier ? C’est une question sérieuse, parce que l’équipe ne s’est pas présentée pour la première mi-temps de son match à Los Angeles. Les hommes de Rémi Garde étaient-ils encore à l’hôtel ou dans l’avion ?

En fait, les 45 premières minutes de la rencontre ont été jouées par le XI montréalais avec l’intensité d’un réchauffement. Sans grande conviction, en s’économisant on aurait dit pour plus tard.

C’est devenu un pattern de l’Impact : l’équipe oublie la première mi-temps et commence à jouer en deuxième période.

Si je compte bien, je crois que le Bleu-blanc-noir a réussi à soutenir cette saison une bonne performance sur 90 minutes au cours de quatre ou cinq matchs. Dans la grande majorité de leurs rencontres – victoire ou défaite –, l’équipe a mieux joué dans la deuxième et dernière demie.

Bref, s’il continue à ne jouer que la moitié de son match, l’Impact s’expose à de difficiles lendemains. Contre des équipes comme la Nouvelle-Angleterre, ça peut aller. Mais contre le LAFC, on est bien loin du minimum nécessaire pour être compétitif.

De mauvais souvenirs

Le match de vendredi contre le LAFC a sûrement ramené quelques mauvais flash-back aux partisans montréalais.

À la mi-temps, j’étais persuadé que l’Impact subirait le même sort qu’à Kansas City en début de saison. À ce moment, il avait accordé sept (!?) buts à l’adversaire et semblait pour le moins désemparé.

En somme, le score final de 4 à 2 est presque flatteur pour l’Impact. Si vous n’avez pas vu le match, vous ne mesurez pas l’écart qu’il y avait entre les deux clubs.

C’est une chose de concéder la victoire quand l’adversaire a plus de talent que toi. C’en est une autre quand l’effort et l’intensité ne sont pas au rendez-vous.

Contre le LAFC, les joueurs de l’Impact ont même bafoué les principes de base du soccer. Ils n’ont pas su empêcher l’adversaire de jouer entre les lignes défensives et ils n’ont pas protégé le milieu de terrain. Les locaux y entraient comme dans un moulin.

Ces deux faits tactiques que j’énumère sont à la base du travail du joueur de soccer professionnel. C’est une faute majeure que de faillir à la tâche à ce point.

Par moments, je suis certain que Garde aurait voulu fondre dans le terrain plutôt que d’être un des témoins de ce carnage.

Les mots choisis

Plusieurs fois dans les commentaires d’après match, j’ai entendu Garde utiliser le mot « intéressant ». Souvent pour décrire une des deux périodes de son équipe.

Personnellement, je suis « intéressé » de connaître la pensée derrière le choix de mot. Que veut-il dire au juste ?

Est-ce qu’il souligne que son équipe a mieux joué dans cette mi-temps « intéressante » ? A-t-il découvert dans celle-ci des choses sur ses joueurs qu’il ignorait ? Serait-ce des découvertes qu’il peut utiliser dans d’autres matchs ?

Peut-être Garde veut-il seulement mettre en évidence le fait que ses joueurs aient finalement décidé de faire leur boulot en deuxième période ?

Si cette dernière hypothèse s’avère, c’est grave. Les joueurs montréalais souhaitent-ils seulement jouer une mi-temps par rencontre ?

Malgré tout

À ce stade-ci de la saison, on peut considérer l’Impact chanceux. Dans le dernier week-end d’activité en MLS, la plupart des équipes de l’Est ont perdu ou au mieux fait match nul. En fait, seuls les Red Bulls de New York ont réussi à prendre des points et à monter au classement.

Donc, malgré une contre-performance, l’Impact reste bien en selle en quatrième position de son association. Voilà un fait positif pour les partisans du Bleu-blanc-noir.

En après match devant les caméras, les joueurs aussi ont voulu faire ressortir des points positifs. Mais entre eux dans le vestiaire, je suis certain qu’ils trouvent aussi la situation frustrante et compliquée à comprendre. Pourquoi l’équipe n’est pas en mesure de « jouer un match complet ? »

Ont-ils besoin d’un meilleur réchauffement ? De meilleurs entraînements ? Est-ce qu’un psychologue sportif doit intervenir ? Je n’ai pas la moindre idée, mais quelque chose doit changer.

Mais une question plus large demeure : est-ce que l’Impact a assez de qualité dans son effectif pour enchaîner les bons matchs et pour offrir plus de constance ?

Personnellement, je n’ai pas encore de réponse définitive à cette question. Mais ma réflexion penche de plus en plus vers la négative...