Comment retrouver mon fils d’avant?

Mon mari et moi avions toujours eu une excellente relation avec notre fils unique, demeuré sous notre toit en bonne harmonie jusqu’à l’âge de 27 ans quand il a rencontré sa conjointe. Il est avec elle depuis sept ans. Malheureusement au fil des ans, son attitude avec nous a changé. De chaleureuse, elle est devenue distante.

On pense que l’influence de sa compagne est pour beaucoup dans cette distance qu’il met avec nous. Dès que je tente d’aborder le sujet, il se raidit et s’esquive. Je dois vous préciser que quand il a commencé à sortir avec cette personne, des amies m’avaient fait un vilain portrait d’elle.

Il semblerait que ce soit une maniganceuse prête à tout pour arriver à ses fins et que son principal objectif était de se caser avec un professionnel qui fait de l’argent. Elle a donc, comme on dit, récolté le jackpot avec notre fils. Au début, mon mari me retenait de lui rapporter ce qu’on m’avait dit sur elle. Ce qui fait qu’ils ont eu deux enfants et que petit à petit, au lieu de s’éloigner d’elle, c’est l’effet contraire qui s’est produit.

Notre fils l’adore et ne supporte pas qu’on dise le moindre mot à connotation négative à son sujet. Chaque fois que j’ai tenté de lui ouvrir les yeux, il m’a répondu en cessant de nous inviter à visiter leurs enfants. Une fois, ç’a même duré six mois. Je n’ai donc d’autre choix que de me taire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j’aurais envie de retrouver le fils aimant que j’avais avant.

Anonyme

Pour ce qui est de votre ultime souhait, il serait peut-être temps de vous l’enlever de la tête parce que votre fils ne redeviendra jamais comme avant. Il a vieilli, mûri, fondé sa famille, et tout ça en a fait un autre homme. Un homme libre et évolué qui n’a plus besoin de ses parents pour faire son chemin, si ce n’est pour partager avec eux quelques bons moments où chacun d’entre vous a droit à une place, sans que celle-ci empiète sur celles des autres. Une relation d’adulte à adulte, quoi.

Au lieu de demeurer accrochée aux ouï-dire, peut-être sans fondements, qu’on vous a glissés à l’oreille, pourquoi ne pas prendre le parti de vous ouvrir à cette femme pour mieux la connaître, peut-être l’apprécier, et ainsi vous assurer de voir vos petits-enfants et votre fils autant que vous le souhaitez ?