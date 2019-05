Défaite amère sous une pluie diluvienne

La pluie aura freiné les ardeurs des Capitales de Québec lors de la première rencontre d’une série de trois face aux Jackals du New Jersey, mardi soir, au Yogi Berra Stadium. Comme le match a été interrompu en raison du mauvais temps, au début de la sixième manche, les visiteurs ont obtenu une défaite de 3 à 2.

Une situation frustrante pour le gérant de la formation québécoise, Patrick Scalabrini, étant donné le mince écart entre les deux équipes et le fait qu’il y avait un joueur en position de marquer au moment de mettre fin à l’affrontement.

«C’est fâchant. La partie s’est jouée sur un point et le lanceur partant, Scott Richmond, s’était bien repris depuis la première manche. On avait le momentum avec un coureur au deuxième but pouvant peut-être mener au point égalisateur... c’est dommage, mais c’est le règlement», a déploré Scalabrini à la fin de la rencontre.

Les partisans de la Vieille Capitale ont tout de même pu assister, sur la webdiffusion, à un bon match de la part de leurs favoris. Les visiteurs ont créé quelques étincelles dès le début de l’affrontement et ont eu plusieurs occasions de marquer, chose plutôt rare dans les derniers jours. En cinq manches, ils ont frappé cinq coups sûrs, dont un double.

Williams et Ruedisili s’illustrent

Dans la défaite, le frappeur désigné JD Williams et le voltigeur Kody Ruedisili ont brillé à chacune de leur présence au bâton. Williams a atteint au moins deux fois les sentiers dans un troisième match consécutif, avec un simple et un but sur balle. Il a aussi volé un but en quatrième manche.

Pour sa part, Ruedisili a claqué deux simples en autant de présences, avant de faire un amorti pour permettre à David Salgueiro d’avancer au deuxième but.

«Dans notre message d’avant-match, on dit aux gars qu’on aimerait en voir se lever et faire le boulot, parce qu’il y en a plusieurs qui ne sont pas travaillant en ce moment. Williams et Ruedisili font partie des bons, dernièrement, et des plus constants», a commenté le gérant.

Les Jackals reçoivent de nouveau les Capitales pour la deuxième confrontation de la série au Yogi Berra Stadium, mercredi, à 11h.

Calepin de notes

Tyson Gillies pourra potentiellement être de retour au jeu dès ce vendredi, contre les Boulders de Rockland, à leur domicile.

Jonathan Malo a été libéré par l’organisation, mettant ainsi fin à son troisième court séjour chez les Capitales en autant d’années.