Deux individus arrêtés après une violente altercation dans Saint-Roch

Une violente altercation survenue dans le secteur de Saint-Roch, lundi soir, a mené à l’arrestation de deux suspects.

Les faits se sont produits vers 22h20, au 744, rue de la Reine. Un voisin a alerté les policiers au sujet d’un individu qui aurait été poignardé.

Photo Agence QMI, Guy Martel

À leur arrivée, les policiers ont plutôt constaté que la victime a été assénée de coups de bâton, selon Sandra Sion, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Photo Agence QMI, Guy Martel

«Il y avait beaucoup de sang», a précisé Mme Dion.

Fait peu habituel, la victime, un homme de 24 ans, a dû être neutralisée à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique (taser gun). Les motifs de l’utilisation de cette arme ne sont toutefois pas connus, pour le moment.

Photo Agence QMI, Guy Martel

La victime a été transportée à l’hôpital. Ses blessures ne laissaient pas craindre pour sa vie.

Deux individus ont été arrêtés, relativement à ce dossier. Un homme et une femme âgés de 34 ans. Il n’a pas été possible de savoir, pour le moment, s’ils ont été libérés et si une comparution est à venir.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Les liens entre les trois belligérants ne sont pas connus.

Plus de détails à venir...