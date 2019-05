Grand ménage chez Otéra Capital: Legault fait confiance aux dirigeants de la Caisse

Satisfait des mesures prises pour faire le ménage chez Otéra Capital, le premier ministre François Legault ne compte pas demander une révision de la gouvernance à la Caisse de dépôt et ses filiales.

François Legault s’est dit «content», mardi, des importants changements apportés à la filiale de la Caisse, Otéra Capital, à la suite d’une enquête interne déclenchée après les révélations de notre Bureau d’enquête.

L’enquête interne a révélé des conflits d'intérêts, un manque de transparence, des liens avec les milieux criminels, ainsi qu’un prêt privé à taux exorbitant négocié dans les locaux même d’Otéra. Mardi, le PDG, la vice-présidente et un ex-directeur de la recherche ont perdu leur emploi. Un nouveau conseil d’administration a aussi été mis place.

«Ce qu’on m’explique, c’est que le code d’éthique n’a pas été respecté dans la filiale Otéra», a commenté le premier ministre quelques minutes avant la période de questions à l’Assemblée nationale.

Pas question, pour autant, de revoir la gouvernance au sein de la Caisse et ses filiales. «Je suis convaincu que c’est une exception, affirme François Legault. Pour connaître plusieurs des hauts dirigeants de la Caisse de dépôt, il n’y a pas cette culture-là. Il y a peut-être un problème avec la filiale immobilière, qui était peut-être un peu séparé de la Caisse de dépôt.»

«Mais je pense que le code d’éthique est ferme, est clair, ajoute-t-il. Et je pense que les hauts dirigeants des différentes filiales ont peut-être eu leur leçon pour s’assurer que le code d’éthique soit appliqué.»

Le gouvernement Legault n’exigera pas non plus que la Caisse se soumette à de nouveaux mécanismes de surveillance, même si les manquements des hauts dirigeants ont été dévoilés uniquement grâce au travail de journalistes d’enquête. «Je pense qu’ils ont des processus de vérification interne à la Caisse de dépôt, estime le premier ministre. Donc, je pense que c’était un bon test, d’abord, et, d’une certaine façon, c’était une leçon.»

Plus de détails suivront.