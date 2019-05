Important rappel de bibliothèques et armoires IKEA

L’entreprise de mobilier IKEA procède à un important rappel de bibliothèque et armoires avec portes en verre de la collection HEMNES.

Selon Santé Canada, certains supports seraient trop courts et entraîneraient des chutes de tablettes.

Au moins deux incidents ayant entraîné des blessures mineures ont été rapportés.

IKEA demande donc à ses clients de ne plus utiliser les bibliothèques et armoires rappelées et de communiquer avec son service à la clientèle au 1-800-661-9807 ou en ligne pour obtenir des supports plus longs.

Les quelque 66 700 produits rappelés à travers le Canada ont été vendus entre avril 2010 et avril 2017.

Une marque, le nom de l'entreprise « IKEA » et une date de fabrication précédant le « 1713 » figurent sur les meubles en question.