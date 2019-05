Kevin Hart tournera à Montréal cet été

L’humoriste et acteur américain Kevin Hart sera de passage à Montréal cet été pour le tournage du film Fatherhood, dont il tiendra le rôle principal.

Selon les informations recueillies par Le Journal, le long métrage produit par le studio Sony Pictures et réalisé par Paul Weitz (American Pie, About a Boy) sera tourné en grande partie dans les Studios MELS de la fin juin à la mi-août.

Adapté du récit autobiographique Two Kisses For Maddy : A Memoir of Loss and Love de l’auteur Matthew Logelin, Fatherhood suit le parcours d’un homme (Hart) qui doit élever seul sa fille après la mort de sa femme à la suite de l’accouchement.

La jeune actrice Melody Hurd a hérité du rôle de la fillette tandis que la comédienne Alfre Woodard (Esclave pendant 12 ans, Beauty Shop) jouera le personnage de la belle-mère de Kevin Hart.

Rôle dramatique

Connu surtout pour ses rôles comiques (dont les récents Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Prison 101), Kevin Hart aura donc à nouveau l’occasion de tester son jeu dramatique avec ce film tiré d’une histoire vraie. L’acteur de 39 ans avait déjà exploré le drame plus tôt cette année dans Sous un autre jour, le remake hollywoodien du film à succès français Intouchables.

Kevin Hart a beaucoup fait parler de lui au cours des derniers mois, à cause notamment de son désistement à l’animation des Oscars. Rappelons qu’il avait été choisi pour animer la soirée, mais qu’il a finalement décidé de se retirer à deux mois du gala après avoir été impliqué dans une controverse au sujet de vieux tweets homophobes qu’il avait écrits il y a une dizaine d’années. Le gala a finalement été présenté sans maître de cérémonie.

Kevin Hart en sera à son second séjour à Montréal en un an, puisqu’il était déjà venu dans la métropole l’été dernier pour donner un spectacle au Centre Bell dans le cadre du Festival Just For Laugh.