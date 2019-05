Le médecin de Falardeau-Laroche longuement questionné sur ses souvenirs

Le neurologue a ausculté Jonathan Falardeau-Laroche à une quinzaine de reprises entre 2003 et le 10 août 2016, jour de l’accident, pour des crises d’épilepsie partielles. D’entrée de jeu, Simon Roy a questionné le médecin sur la notion de « prêter serment » et de « parjure ».

« Avez-vous parlé à un avocat avant la rédaction de votre rapport ? » a questionné Me Roy. « Non », a tranché le médecin, qui avait dit, plus tôt : « Je n’ai pas besoin d’un avocat pour me dire que lorsque je viens ici, c’est pour dire la vérité ».