«Le projet d’une vie»

Seul sur la scène, Jean Pilote refoulait difficilement ses larmes. Après plus de 15 ans de dur labeur, il a enfin pu dévoiler, devant 200 invités triés sur le volet, mardi matin, le nouveau look à 44 millions de dollars du Capitole de Québec.

L’homme d’affaires Jacques Tanguay, qui a levé auprès de ses amis les 34 millions de fonds privés nécessaires pour lancer l’actuel projet de rénovation, était aussi sur place, tout comme les ex-ministres de la Culture Christine St-Pierre et Liza Frulla.

« On te doit toute notre admiration », lui a-t-elle lancé, un compliment repris par tous ceux qui ont pris la parole lors de ce grand dévoilement.

Après la mise à niveau de sa salle de spectacles et l’ajout d’un étage au restaurant Il Teatro, des travaux complétés à l’automne 2018, le Capitole s’apprête donc en septembre à ouvrir les portes de son tout nouvel hôtel 5 étoiles de neuf étages et 109 chambres, dont la façade vitrée offre une splendide vue panoramique sur la vieille ville et les Laurentides.