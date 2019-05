Le propriétaire de l’hôtel Le Concorde fait l’acquisition d’une pourvoirie au nord de La Tuque

L’homme d’affaires propriétaire de l’hôtel Le Concorde à Québec, Jean-Guy Sylvain, acquiert la pourvoirie Némiskau, au nord de La Tuque, avec son associé Bertrand Roberge.

En plus de se porter acquéreur de la pourvoirie d’une superficie de 32 km2, MM. Sylvain et Roberge achètent deux hélicoptères et un avion pour permettre aux clients de s’y rendre.

La pourvoirie Némiskau, qui est classée cinq étoiles par la Fédération des pourvoiries du Québec, comprend une auberge de 24 chambres, 19 chalets, un restaurant, ainsi que 11 lacs.

Ce projet permet à M. Sylvain de prendre de l’expansion dans le secteur de l’hébergement de villégiature, lui qui est un passionné de la nature.

La pourvoirie Némiskau est accessible en voiture ou en hydravion, de mai à octobre.

Ayant une capacité d'accueil de 230 visiteurs, elle propose des plans américain et européen, en formule tout inclus.