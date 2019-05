Les Jackals: des adversaires de taille

QUÉBEC – Les Jackals du New Jersey connaissent leur meilleur départ depuis cinq ans en comptabilisant huit victoires en 11 matchs, avant la rencontre de mardi soir. Contrairement aux Capitales de Québec qui peinent à gratter quelques victoires en ce début de saison, tout semble fonctionner pour la troupe de Brooks Carey.

Bien qu’ils n’aient pas encore affronté les puissants Miners de Sussex County, trônant seuls tout en haut du classement, l’équipe de Little Falls n’est pas à prendre à la légère. Elle se trouve tout juste derrière, au deuxième rang de la Ligue Can-Am.

En quatre matchs contre les gros frappeurs des Aigles de Trois-Rivières, les Jackals ont réussi à les limiter à un total de huit points produits. Même Sussex County n’était pas parvenu à cet exploit: en trois affrontements avec les hommes de TJ Stanton, ils ont accordé 15 points.

Une équipe équilibrée

En plus de pouvoir se vanter d’avoir le meilleur producteur de point de la ligue en Richard Stock (18) et deux frappeurs au deuxième rang au chapitre des coups sûrs (17), New Jersey s’illustre en défense. À la fin de leur dernière rencontre avec Trois-Rivières, la formation présentait une moyenne défensive de ,982 pour la saison, à égalité avec les Miners en tête du classement, pour sept erreurs.

Des chiffres qui parlent

De son côté, l’attaque des Capitales semble léthargique. Elle se retrouve à l’avant-dernier rang en ce qui concerne le nombre de coups sûrs (86), de points marqués (43) et de coussins obtenus sur des frappes (121), à chaque fois tout juste devant les Boulders de Rockland. Mentionnons que ces derniers ont deux parties en main sur la troupe de Patrick Scalabrini.

En attente des joueurs latino-américains qui lui permettrait assurément d’ajouter de la profondeur et de l’expérience au bâton, Québec doit se fier presque uniquement sur ses artilleurs pour limiter la production offensive adverse et espérer rafler des victoires au passage.

«À la base, notre équipe est basée sur nos lanceurs partants. Évidemment, ils nous manquent quelques bons joueurs offensifs, mais en attendant, il faut que nos artilleurs volent des matchs», a rappelé le gérant des Capitales.