L’iPod n’est pas mort: Apple sort un nouveau modèle, le premier en 4 ans

Malgré le succès des smartphones, Apple n’a pas abandonné le marché des lecteurs multimédia et a sorti mardi un nouveau modèle d’iPod, le premier en quatre ans.

Apple a d’autant plus intérêt à proposer le plus possible d’appareils permettant d’écouter de la musique ou encore de jouer à des jeux que la firme à la pomme a fait des services (Apple Music, vidéo, etc) son nouveau relais de croissance au moment où les ventes d’iPhone patinent.

Cet iPod nouvelle génération --grosso modo un iPhone sans fonction téléphone, qui peut aussi se connecter à internet en wifi-- est vendu à partir de 199 dollars, l’appareil mobile d’Apple « le plus abordable » selon le géant américain, qui promet un iPod deux fois plus performant que le modèle précédent.

Apple a annoncé récemment se lancer dans le streaming vidéo, développer un abonnement presse ou encore un abonnement à des jeux vidéos, autant de nouveaux services qui pourraient l’aider à se réinventer.

Le premier modèle d’iPod en 2001 avait rencontré un grand succès et marqué le tournant de la firme vers les appareils portables, avant le carton planétaire de l’iPhone en 2007.