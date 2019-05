Mali: au moins 20 tués dans une collision entre un bus et un camion

Au moins vingt personnes ont été tuées et une quinzaine blessées mardi dans la collision entre camion et un minibus à une cinquantaine de km à l’est de la capitale malienne Bamako, a indiqué le ministère des Transports.

« Une catastrophe, voici comment qualifier ce tragique accident de la circulation » survenu en début d’après-midi sur l’axe Bamako-Ségou, entre les localités de Kassela et Zantiguila, a indiqué le ministère dans un communiqué, faisant état d’un « bilan provisoire de 20 morts et 13 blessés ».

« Un camion et un minibus sont entrés en collision ce mardi, causant un grave accident. Plus de vingt personnes ont été tuées. Il y a aussi plus de 15 blessés », a déclaré à l’AFP un responsable de la police présent sur les lieux de l’accident.

« On ne peut pas décrire la désolation. C’est visiblement un excès de vitesse d’un des deux véhicules qui a causé l’accident », a ajouté cette source policière, selon qui une enquête a été ouverte.

« Le choc a été si violent qu’il ne reste plus rien du minibus, des bagages sont à même le sol. Plusieurs personnes sont à l’hôpital, entre la vie et la mort », a expliqué un membre de la Croix-Rouge malienne également présent sur les lieux, Oumar Sylla.

Les ministres des Transports et de la Sécurité et de la Protection civile se sont rendus sur place pour « constater les dégâts » et « veiller à la prise en charge correcte des blessés », selon le communiqué du ministère des Transports.