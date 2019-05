Mer et Magie au Grand Village

Sylvain Daguerre, d’Hydro Experts, et Patrick Collet, de Prévofeux, ont accepté la coprésidence d’honneur de l’activité-bénéfice Mer et Magie, au profit de l’organisme Grand Village, qui se tiendra demain soir, le 29 mai, dès 17 h 30, au Pavillon Madeleine Tanguay sur le site de Grand Village. Le homard sera à l’honneur lors de ce souper.

Mer et Magie et les nombreux invités auront aussi la chance de vivre la magie de ce site enchanteur avec vue sur le fleuve. Les profits de la soirée permettront au Grand Village de poursuivre sa mission, qui est de faire vivre des expériences enrichissantes et adaptées aux enfants, adolescents et adultes vivant avec des besoins spécifiques, et aider leur famille en leur offrant un répit où ils savent l’usager en sécurité. Renseignements : Marie-Noëlle Savard au 418 831-1677, poste 3.

Fondation Lise Watier

Photo courtoisie

Le 4e CocktElle de Québec, au profit de la Fondation Lise Watier, tenu le 9 mai dernier au Capitole de Québec et sous la présidence d’honneur de Caroline Lacroix, vice-présidente aux communications et marketing chez Cominar, a réuni pas moins de 400 personnes et a permis d’amasser la somme de 132 315 $ nets. De gauche à droite, sur la photo, première rangée : Valérie Desmeules (Le Capitole de Québec), Caroline Lacroix (Cominar), Lise Watier, Jean Leblond (De Villebon International), Annie Labbé (PricewaterhouseCoopers), Alain Madgin (Citoyen Optimum). 2e rangée : Anne-Marie Boissonnault (Maison 1608 par Solisco), Marie-Lise Andrade (Fondation Lise Watier), Marie-France Benoit (Groupe Altus), Anne-France Desmeules (Hatem + D), Christine Vézina (Epiderma), Jinny Nadeau (Ivanhoé Cambridge), Ichrak Zahar (Ameublements Tanguay), Anne-Marie Naud (Fasken) et Claude Bernard (Fondation Lise Watier). Absente Gabrielle Lévesque (Zebra Media Inc).

Médaille du LG

Photo courtoisie

Bravo à Laurette Morin, de la FADOQ St-Gédéon Beauce, qui a reçu récemment la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour son bénévolat et son implication dans sa communauté. Mme Morin est accompagnée de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec.

Saines habitudes de vie

Photo courtoisie

Capsana, entreprise québécoise qui se consacre entièrement à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie ainsi qu’à la prévention et à la gestion des maladies chroniques, et ce, depuis plus de 25 ans, était fière de célébrer récemment la fin du Défi Santé 2019, au restaurant Le Parlementaire. Plusieurs personnalités du monde politique et sportif étaient présentes. De gauche à droite, sur la photo : Sylvain Gaudreault, député de Jonquière ; Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin ; Dr Louis Gagnon, coprésident et fondateur de Capsana ; Danielle McCann, députée de Sanguinet et ministre de la Santé et des Services sociaux ; Guy Desrosiers, chef de la direction chez Capsana ; Enrico Ciccone, député de Marquette ; et Dr Martin Juneau, coprésident, Affaires médicales chez Capsana.

Anniversaires

Photo courtoisie

Benito Terzini (photo), ex-propriétaire du Café de la Paix du Vieux-Québec, 71 ans... Zachary Fucale, gardien de but dans la ECHL (Fort Wayne), 24 ans... David Perron, attaquant des Blues de St-Louis (LNH), 31 ans... Patrick Groulx, humoriste et chanteur québécois, 45 ans... Catherine Lachance, comédienne et actrice québécoise, 50 ans... Sylvain Tremblay, conseiller publicitaire senior à CHOI Radio X et POP 100,9, 51 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 mai 2018. Serge Dassault (photo), 93 ans, patron du groupe aéronautique Dassault, chef d’entreprise, patron de presse (Le Figaro) et ancien sénateur (Les Républicains)... 2017. Jean-Marc Thibault, 93 ans, acteur français... 2015. Steven Gerber, 66 ans, compositeur américain de musique classique... 2011. Alys Robi, 88 ans, de son vrai nom Alice Robitaille, chanteuse populaire québécoise... 2009. Marcel Béliveau, 69 ans, animateur québécois (Surprise sur prise !).