[PHOTOS] Victime d'une violation de domicile à Lévis, il se fait prendre avec des cigarettes de contrebande

Une enquête concernant une violation de domicile survenue la nuit dernière dans le secteur de Lévis a permis la découverte d’une importante quantité de cigarettes de contrebande dans la résidence de la présumée victime.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Un suspect se serait introduit dans une résidence privée de la rue Sainte-Hélène, dans le secteur de Breakeyville, peu avant 0h47. Selon le SPVL, le suspect aurait utilisé un objet contondant pour menacer l'occupant des lieux, un homme de 76 ans, en exigeant que celui-ci lui remette de l’argent.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Apeuré, le septuagénaire a coopéré et s’est réfugié chez des voisins pour alerter les policiers. Il n’a pas été blessé, indique le porte-parole Patrick Martel.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le suspect recherché est un homme de race blanche de 30 à 45 ans. Toute information peut être communiquée de façon anonyme au 418 832-2911 ou par la ligne TEL-LIEN (418 835-5436).

Fait inusité, lors de leur intervention pour venir en aide à l’homme, les policiers ont découvert une importante quantité de cigarettes de contrebande dans sa résidence. La scène a été préservée et demeure sous surveillance pour la recherche d’éléments d’enquête concernant la violation de domicile, mais également en vue d'une perquisition pour trafic de cigarettes de contrebande.

Ce second dossier sera traité séparément. Le SPVL n'a établi aucun lien entre la violation de domicile et le possible trafic. La victime est passible d’accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

L'enquête se poursuivait toujours aujourd'hui en milieu de journée.