Pour rassurer toutes celles qui furent blessées par des hommes poqués

L’histoire de cette femme qui s’en veut de ne pas s’être respectée en ne quittant pas un homme inadéquat pour sauver sa famille, laquelle aujourd’hui lui en veut, m’a rappelé la mienne en ce matin du 27 février. Il y a des lunes en ce même jour, j’épousais l’homme de ma vie, m’avait-on dit. Ma belle-sœur avait arrangé ça avec son frère, cet homme désorganisé, bipolaire, alcoolique et violent, juste parce que j’étais enceinte et que la belle-famille ne voulait pas perdre la face. Je me rappelle avoir pleuré toute la journée de la cérémonie parce que je savais déjà qui il était, mais que je ne pouvais pas reculer.

Quel mauvais souvenir que celui de cet homme que j’aimais dans ses beaux jours, mais que je détestais dans ses mauvais jours, malheureusement tellement plus nombreux ! Je pensais, à tort, l’avoir à tout jamais chassé de mon esprit. Mais voyez-vous, malgré ma condition physique pitoyable présentement, je n’en veux plus à cet homme, qui était fondamentalement un homme bon, mais qui n’avait tout simplement pas accès, dans le temps, aux soins requis par sa condition.

Ginette

Quand on réussit à se réconcilier avec une aussi mauvaise expérience de vie, c’est signe qu’on a atteint sa pleine maturité. Que la paix soit avec vous et vous aide à passer au travers des maux physiques qui vous affectent présentement.