Protection de la vie privée: absence critiquée de Mark Zuckerberg

OTTAWA | Le grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a ignoré la convocation à comparaître d’un comité de la Chambre des communes, aujourd'hui, ce qui lui a attiré une vague de critiques.

Le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique avait assigné M. Zuckerberg, mais aussi la directrice de l’exploitation de Facebook, Sheryl Sandberg, à comparaître. Ce comité se penche sur la responsabilité des géants du web en matière de protection des renseignements personnels et de la démocratie.

Le réseau social a plutôt envoyé au front ses responsables des politiques publiques, Kevin Chan et Neil Potts. M. Zuckerberg et Mme Sandberg s’exposent toutefois, par leur absence, à des accusations d’outrage au Parlement.

«Je n’ai jamais vu une telle situation, où le chef d’une entreprise ignore une sommation légale», a déploré le député néodémocrate Charlie Angus dès le début de la réunion.

Il a ajouté que l’absence des têtes dirigeantes de Facebook était particulièrement «surprenante», des représentants des quatre coins du monde se trouvant à Ottawa.

La rencontre du comité parlementaire coïncide effectivement avec celle du Grand Comité international sur les mégadonnées, la protection des renseignements personnels et la démocratie.

Les parlementaires ont donc adopté une motion pour que M. Zuckerberg et Mme Sandberg soient assignés à comparaître dès qu’ils fouleront à nouveau le sol canadien.

Plusieurs membres du comité ont qualifié l’absence de M. Zuckerberg d’inacceptable et ont estimé qu'il s'agissait d'un manque de respect.

«M. Zuckerberg et Mme Sandberg nous ont mandatés pour nous présenter ici, pour parler de ces enjeux qui font partie de notre champ d’expertise», a rétorqué au nom de Facebook M. Potts.

Les représentants de Google et de Twitter comparaissaient également aujourd'hui.