Remettre l’ardoise à zéro

La commission parlementaire spéciale sur la protection de la jeunesse semble en voie de s’instaurer dans une ambiance délétère, ce qui n’augure rien de bon pour la suite des travaux. Après s’être ému comme tous les Québécois et avoir promis un travail non partisan pour que de tels drames n’arrivent plus, le naturel de notre premier ministre est revenu au galop et nous avons redécouvert sa tendance à vouloir tout contrôler.

Le drame de Granby a secoué tout le Québec, a révélé le nombre grandissant d’enfants violentés et les débordements auxquels sont confrontés les différents intervenants sociaux et plus particulièrement les travailleurs sociaux. Il en est surgi un élan de sympathie et de mobilisation qui aurait effectivement pu nous faire rêver au travail conjoint de tous les partis politiques pour actualiser la Loi sur la protection de la jeunesse et contribuer à une plus grande efficacité des moyens à mettre en place pour que notre jeunesse soit à l’abri.

Malheureusement, il semble que l’attitude gouvernementale se soit radicalement transformée après que les parlementaires aient souhaité une commission à l’image de celle du Mourir dans la dignité qui s’était caractérisée par un travail de collaboration exceptionnelle. La mission de l’éventuelle commission spéciale sur la protection de la jeunesse et les nominations à sa tête seraient devenues un apanage quasi exclusif du premier ministre et de ses conseillers au grand dam des partis d’opposition qui ont la désagréable impression d’être réduits à un rôle de figurant et de servir de faire valoir dans tout le processus. Le comportement du premier ministre reflète un grand manque de confiance dans ses collègues pour arriver à construire ensemble des voies plus radieuses pour les jeunes.

Cette partie de bras de fer augure d’un retentissant échec si la barre n’est pas redressée dès maintenant et ce serait triste à la lumière du drame qui a fait pleurer des milliers de Québécois. Jean Chrétien disait qu’il fallait marcher sur la peinture lorsqu’on s’était malencontreusement peinturé dans le coin et François Legault aurait intérêt à entendre le conseil. Il devrait prêter une oreille plus attentive aux représentants des autres partis, annuler les nominations qui ne font pas consensus et convenir conjointement de la mission de la commission avec ses partenaires de l’opposition avant de se lancer dans une aventure stérile.

À défaut que le premier ministre le fasse, Régine Laurent aurait tout intérêt à démissionner si elle ne recueille pas l’unanimité des partis. Son travail serait voué à l’échec, car elle apparaîtra comme le pion du premier ministre si la conjoncture actuelle ne se transforme pas. Elle était en effet un bon coup pour François Legault qui n’a pas vraiment réussi à attirer de syndicalistes dans sa quête de candidats lors des dernières élections générales. Toutefois, les enjeux sont trop importants pour que la commission spéciale s’installe dans l’embrouille dès le point de départ.

La cause au-dessus des intérêts personnels et partisans devraient caractériser la mise en œuvre d’une commission que le premier ministre voulait : celle du Vivre dans la dignité. Effacez l’ardoise monsieur Legault et recommencez à neuf, les jeunes ne pourront que vous en remercier demain!