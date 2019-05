Souffler dans les voiles de la CAQ

Réunis en conseil général pour la première fois depuis leur victoire du 1er octobre, les caquistes étaient joyeux comme des pinsons au printemps. Pas une once d’arrogance, non plus. Réunis en terre montréalaise qu’ils fréquentent pourtant peu, ils ont discuté d’économie verte. Ce qui, pour la CAQ, ne manquait pas d’audace.

Photo Mario Beauregard

Le metteur en scène Dominic Champagne était très attendu par certains et craint par d’autres. Le porte-parole du Pacte pour une transition écologique — signé jusqu’à maintenant par plus de 278 000 Québécois — s’est montré respectueux. Bref, l’atmosphère était rafraîchissante.

Il leur a servi un exposé détaillé sur l’urgence d’agir. À part quelques hurluberlus, les militants étaient attentifs et l’ont applaudi à plusieurs reprises. Là encore, les caquistes étonnaient. Préparée sur mesure, la réponse du premier ministre François Legault prônait plutôt l’urgence « pragmatique ».

Son plan : réduire la consommation de pétrole en maximisant l’usage et l’exportation de l’hydroélectricité. Son but : diminuer les gaz à effet de serre et enrichir le Québec en même temps. Pour le nationaliste économique en lui, sa réponse est gagnante-gagnante. La formule est séduisante. Le Québec regorge en effet d’un or bleu précieux.

Stratégie

L’urgence climatique est cependant telle que d’autres gestes plus ciblés seront aussi nécessaires. Un exemple parmi tant d’autres : favoriser enfin le transport collectif, ce parent pauvre depuis longtemps face au réseau routier. Saluons néanmoins ce premier pas entamé dans la bonne direction.

Sur le plan stratégique, le choix du thème de l’environnement lié à l’économie était un coup de maître. Après l’avoir ignoré en campagne électorale, M. Legault, même s’il caracole dans les sondages, sait qu’il doit se mettre en mode rattrapage. Les électeurs seront de plus en plus nombreux à le lui demander.

En cela, la valse politique qu’il danse prudemment avec Dominic Champagne est fascinante. De toute évidence, les deux hommes sont de bons stratèges. Chacun sait qu’il a besoin de l’autre. Le premier ministre doit prendre du tonus dans le dossier climatique. Dominic Champagne cherche à l’influencer pour l’amener plus loin.

Influence

Son objectif réel est de souffler dans les voiles de la CAQ. Du moins, selon ses propres mots, juste assez pour que le nouveau gouvernement prenne acte de son « rôle historique » s’il venait à vouloir agir résolument contre le réchauffement climatique.

En cela, Dominic Champagne est l’antithèse de Luc Ferrandez. Au nom de la même cause, le maire du Plateau-Mont-Royal, convaincu comme toujours d’avoir raison, quitte bruyamment la politique en pourfendant son propre parti. En citoyen engagé et nouveau membre de la CAQ, Dominic Champagne parie au contraire sur le processus politique. Le mariage n’en est pas un d’amour, mais d’intérêts. Son pari est risqué, mais nécessaire.

À surveiller, donc. François Legault et Dominic Champagne, deux êtres cherchant chacun à s’inscrire dans l’histoire. Le premier détient la clé déterminante du pouvoir de l’État. Le second, celle de la parole éclairée. Seul le temps dira vers quoi leur surprenante valse politique nous mènera un jour.