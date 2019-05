Une entente de 775 M$ pour Beauport 2020

Le projet de terminal de conteneurs du Port de Québec vient de faire un pas en avant avec la signature d'une entente de 775 millions $ avec l'opérateur Hutchison Port et le CN.L'administration portuaire en a fait l'annonce par communiqué mardi matin. Une conférence de presse est prévue plus tard en matinée. Annoncé à l'origine pour un budget global de 400 millions $, le projet fait un bond majeur à 775 millions $, notamment en raison de l'utilisation de nouvelles technologies vertes.

«L’Administration portuaire de Québec (APQ) est fière d’annoncer la signature d’une entente commerciale à long terme avec Hutchison Ports, le plus important réseau de ports dans le monde, et le Canadien National (CN), la principale compagnie de transport et de services de chaîne logistique en Amérique du Nord, en vue de construire et d’exploiter le nouveau terminal de conteneurs», écrit l'APQ.

Le projet appelé jusqu'à maintenant Beauport 2020 change de nom par la même occasion. Il se nomme dorénavant Terminal Laurentia «afin de faire référence à la genèse du continent nord-américain». Le Port indique que le projet de 775 millions $ sera financé «principalement par un investissement conjoint des trois partenaires». L’APQ sollicite toujours les deux ordres de gouvernements supérieurs pour compléter son financement.

L'annonce de mardi permet de «formaliser le projet», indique l'APQ. Toutefois, le projet ne sera officiel que lorsque le gouvernement fédéral aura donné le feu vert. Le processus d'évaluation environnementale suit toujours son cours, parallèlement.Hutchison Ports compte maintenant dans son réseau mondial 52 ports situés dans 27 pays. C'est l'opérateur qui sera chargé de construire les installations de manutention portuaires qu'on promet «les plus vertes et technologiques de toute l’Amérique du Nord». Le Port ambitionne d'avoir le terminal de conteneurs avec la plus faible empreinte écologique au monde.

«Avec son port en eau profonde complètement intermodal, son emplacement stratégique en vue d’atteindre le marché du Midwest américain et le grand soutien de la part des autorités locales, le projet de Québec possède tous les atouts pour réussir dans ce marché hautement prometteur», a déclaré Eric Ip, directeur général du groupe Hutchison Ports.

De son côté, la compagnie ferroviaire CN a vanté l'expérience de Hutchison. «Hutchison est un opérateur de conteneurs de classe mondiale et nous sommes convaincus que nous nous associons à un groupe qui saura contribuer à la réussite du projet », a fait savoir J.-J. Ruest, président-directeur général du CN.