[VIDÉO] Legault fait une blague douteuse à l'Assemblée nationale

QUÉBEC – La publication sur Facebook de la députée solidaire Catherine Dorion sur les poils a donné lieu à un échange douteux, mardi, à l’Assemblée nationale.

«En fin de semaine dernière, le premier ministre a pris de bonnes résolutions pour lutter contre les changements climatiques... je serais bien la dernière à cracher dans la soupe», a d’abord lancé Manon Massé.

«Monsieur le président, je suis content que la chef du deuxième groupe d’opposition dise qu’elle ne va pas cracher dans la soupe», lui a alors répondu François Legault, visiblement amusé.

«C’est pas le fun, non plus, du poil dans la soupe», a ajouté le premier ministre.

À sa sortie de la période de questions, M. Legault a assuré aux journalistes qu’il avait présenté ses excuses à Mme Massé.

«Je suis allé m’excuser auprès de Manon. C’était pas une bonne blague», a-t-il dit.

La députée de Québec solidaire dans Taschereau n’a pas manqué de commenter la «blague» du premier ministre sur les réseaux sociaux.

«Nous avons le pire mononcle ever à la tête du Québec. Et puis non, c’est trop injuste envers les mononcles de dire ça», a commenté Catherine Dorion sur Twitter.

Lundi, la députée Dorion a fait un éloge aux poils sur les réseaux sociaux en diffusant une photo de son aisselle non épilée.

«Le poil, peu importe comment vous le portez dans votre estime, a certainement une place dans votre vie et Maipoils veut tout simplement nous permettre de la questionner et d’en ressortir plus heureux que ce soit dans l’élimination ou non», a écrit la députée dans une longue publication.