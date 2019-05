JACKSON, Lise Boucher



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 25 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lise Boucher, épouse de feu monsieur Robert Jackson et fille de feu monsieur David Boucher et de feu madame Blanche Lachance. Elle demeurait autrefois à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Boucher laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Fabien Lemieux) et Stéphan (Sophie Saladin); ses petits-enfants: Alexandra (Alexandre Gagnon) et Jessica Jackson Montpetit (Maxime Boudreault), Raphaël et Thomas Jackson; son arrière-petite-fille Maëlly; ses frères et sœurs de la famille Boucher: feu Claude (Charlotte Carpentier), feu Jean-Guy (Gemma Cantin), Siméon (Rachelle Drolet) et Margot (Jacques Gauvin); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Jackson: Ginette Roberge, Jocelyn Roberge et feu Roger Roberge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Boucher ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 10h sous la direction de la