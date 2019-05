BEAUMONT, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 mai 2019, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur André Beaumont, époux de feu madame Josette Robert, fils de feu madame Christiana Castonguay et de feu monsieur William Beaumont. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé. La famille recevra les condoléancesà compter de 9hL'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Alain, sa fille Line (Michel Bouffard); sa petite-fille Amilie Bouffard (Tristan Simard); son frère et ses sœurs: feu Gaétan, Christiane (feu Mathieu Dubé), Denise (feu André Vocelle), feu Ghislaine (Laurent McNicoll), ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Robert: Jacques (Claire Bisson), feu Paulette, feu Pierrette (feu Jean-Yves Vallerand), feu Gilles (Colette Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur bonne humeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, téléphone: 418 525-4385, télécopieur: 418 525-4393, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.