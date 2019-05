PELLETIER, Roger



À l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, le 22 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Roger Pelletier. Il était l'époux de Fernande Girard, fils de feu Germaine Gingras et de feu Arthur Pelletier. Il demeurait à Neufchâtel, Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation se fera au cimetière de St-Raymond de Portneuf. Il laisse dans le deuil son épouse Fernande Girard; ses enfants: Hélène (Yves Turgeon), Julie (Patrice Plante) et Édith (Mario Lavoie); ses petits-enfants: Marie, Philippe, Jérôme, Bastien, Alek, Alexandre et Andréanne; ses arrière-petits- enfants: Renée-Ève, Constance et Arrabelle; ses frères et sœurs: feu André (Laurende Voyer), Maurice (Micheline Plamondon), Paul-Henri, feu René, Jacqueline (feu Gilles Piché), Jacquelin (Pauline Tremblay), Rénald (Ginette Bourgeois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard: feu Fernand (feu Marie-Paule Moisan), feu Jules, Rollande (feu Rolland Plamondon), feu Madeleine (feu Roger Vachon), Aline (feu Marcel Plamondon), Henriette (Albert Allard), Jean-Guy (Jacqueline Vézina), Céline (André Genois) et Nicole (Gérald Bédard). Et dans son grand cœur, il a aussi accueilli: Christopher, Vongdeuane, Sengthong, Sengchang ainsi que Rhandy Barlow. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leurs bons soins prodigués, leur disponibilité et amabilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, téléphone: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.