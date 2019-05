Après Queen et son leader charismatique Freddie Mercury, c’est au tour du célèbre pianiste et chanteur Elton John de voir sa vie être racontée au cinéma. Et le résultat est à la hauteur du personnage : extravagant, haut en couleur, passionnant et spectaculaire.

Lancé en grande pompe il y a deux semaines au Festival de Cannes, le film Rocketman, qui atterrit enfin sur nos écrans vendredi, devrait pouvoir surfer sur l’énorme succès récent de Bohemian Rhapsody, le drame biographique inspiré de la vie de Freddie Mercury qui a récolté plus de 900 M$ au box-office mondial.

Rocketman et Bohemian Rhapsody ont un point en commun, et il s’appelle Dexter Fletcher. Le cinéaste britannique a cosigné la réalisation du film sur Queen [avec Bryan Singer qui a été congédié avant la fin du tournage] quelques mois seulement avant de réaliser celui sur Elton John.

Les deux longs métrages sont toutefois très différents. Autant Bohemian Rhapsody se révèle un drame biographique très conventionnel qui ne réinvente rien, autant Rocketman offre une proposition beaucoup plus ludique et éclatée qui se rapproche davantage de la forme et de la facture visuelle d’une comédie musicale à la Moulin Rouge.

Fantaisiste

Rocketman relate l’ascension fulgurante d’Elton John (Reginald Kenneth Dwight de son vrai nom) vers les sommets du rock au début des années 1970. Le scénario du film est construit autour d’une thérapie de groupe à laquelle Elton John se présente pour raconter ses problèmes d’alcool et de drogues, ses échecs amoureux et sa relation complexe avec ses parents (son père les a abandonnés, lui et sa mère, pour aller fonder une autre famille).

Mise en scène éclatée et fantaisiste, costumes flamboyants, numéros musicaux spectaculaires et beaux à couper le souffle, Rocketman en met plein la vue et les oreilles. Totalement habité par le personnage d’Elton John, l’acteur britannique Taron Egerton livre une performance magistrale, allant jusqu’à interpréter lui-même les grands succès du célèbre chanteur. Une belle et grande réussite.

Rocketman

★★★★