NADEAU, Clermont

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Clermont Nadeau, époux de madame Madeleine Colgan, fils de feu madame Marie-Ange Drouin et de feu monsieur Antonio Nadeau. Il demeurait à Saint- David (Lévis).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 31 mai 2019, de 19h à 21h, ainsi que, de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Chantal (Yvon Côté), Roxane (Stéphane Nolet), Rock (Danièle Couture) et Damien (Nadine Sirois); ses petits-enfants: Rachel (Pierre-Luc Giguère), Mariane, Catherine, Evelyne, Louis-Etienne, Laurie, Gabriel, Jérémy; ses frères et sœurs: Estelle (feu Hormidas Rochefort), Léonard (Bertrade Quirion), Léandre (Marie-Paule Paradis), feu Normand (Diane Lachance), Marius, Jean-Léon, Réjean, Mario, Christiane (Germain Corriveau), Laurier (Bibiane Beaudoin), Renelle (feu Richard Miville); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Colgan, ainsi que ses neveux, nièces, oncle, tantes, cousins, cousines et ami(es). Remerciement aux ambulanciers ainsi qu'au personnel de l'urgence et du 5e étage (soins palliatifs) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins donnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.