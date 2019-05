Au service des besoins de la communauté

La Fondation Québec Philanthrope a tenu, le 30 avril dernier, sa « Soirée printanière de remises officielles des aides financières » à la Maison pour la danse de Québec. Créateurs de fonds philanthropiques et représentants officiels de la Fondation étaient réunis pour remettre des aides financières à différents organismes de bienfaisance enregistrés afin de répondre aux différents besoins de la communauté. C’est grâce à la générosité des créateurs de fonds philanthropiques de la Fondation Québec Philanthrope, et selon leurs intentions d’entraide, que 306 139 $ ont été remis à 111 organismes de bienfaisance de la région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs. Ces organismes ont ainsi reçu une aide financière qui permettra la poursuite de leur mission ou encore la réalisation de projets qu’ils déploient dans la communauté.

Pour les leaders de demain

Photo courtoisie

La Fondation de l’École Marcelle-Mallet a tenu comme prévu, le 7 mai dernier au Complexe Blais, Gilbert & Turgeon de Lévis, son cocktail-bénéfice sous la coprésidence d’honneur des sœurs Valérie Garneau et Marie Eve Garneau, du Groupe Garneau Thanatologue. L’événement a rassemblé près de 125 personnes et a permis de remettre 20 000 $ à la Fondation, somme qui sera réinvestie au profit des élèves et des projets novateurs de l’école. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Larose, présidente de la Fondation de l’École Marcelle-Mallet ; Valérie Garneau, directrice aux finances du Groupe Garneau Thanatologue ; Robin Bernier, directeur général de l’École Marcelle-Mallet ; et Marie-Eve Garneau, directrice aux opérations du Groupe Garneau Thanatologue.

105 ans

Photo courtoisie

Madame Églantine Bélanger Gosselin (photo avec ses fils Pierre et Michel) a 105 ans aujourd’hui. Madame Bélanger, originaire du village de Saint-Venant de Paquette, en Estrie (à peine 111 habitants), demeure à la Résidence Aviva, du Chemin Saint-Louis à Québec, depuis maintenant quatre ans. Elle fut enseignante de profession au Mont Notre-Dame de Sherbrooke dans son jeune temps. Elle a deux fils : Pierre Gosselin, de Cap-Rouge (qui lui rend visite avec son épouse Manon Giroux presque tous les jours) et Michel Gosselin (qui vit au Japon depuis quelques années avec son fils Kenta âgé de 17 ans). Tout ce beau monde lui souhaite une merveilleuse journée.

Chantons pour Elles

Photo courtoisie

Les inscriptions pour le 3e Concours Chantons pour Elles, organisé par la Fondation Jonction pour Elle, sont maintenant ouvertes, et ce, jusqu’au 24 août. Marie-Huguette Cormier, Première vice-présidente, Ressources humaines et communications, Mouvement Desjardins, agira à titre de présidente d’honneur du concours qui s’adresse aux chanteurs et chanteuses amateurs de la grande région de Chaudière-Appalaches dans deux catégories (junior 12-17 ans et adultes 18 ans et +). Le nombre d’inscriptions est limité à 60. Une journée d’audition devant un jury aura lieu à l’Anglicane, le 14 septembre alors que les finalistes se produiront à un souper spectacle le 16 octobre, à 18 h 30, au Juvénat Notre-Dame de Lévis. À gagner : des bourses de 1500 $ dans chacune des catégories. Inscriptions sur le site Internet de la Fondation à la section Concours Chantons pour Elles 2019. https://www.fondationjonctionpourelle.com/

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean Coutu (photo), pharmacien et homme d’affaires, fondateur de la chaîne de pharmacies Jean Coutu, 92 ans... Claudine Prévost, animatrice radio-télé... Éric Lucas, ex-boxeur québécois, 48 ans... Christian Lévesque, président de Lévesque stratégies et affaires publiques, 49 ans... Chloé Sainte-Marie, actrice et chanteuse, 57 ans... La Toya Jackson, membre de la famille Jackson, 63 ans... Pierre Bourque, 40e maire de Montréal de 1994 à 2001, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 mai 2014. Christine Charbonneau (photo), 70 ans, chanteuse populaire au Québec... 2017. Manuel Noriega, 83 ans, ancien homme fort du Panama des années 1980... 2013. Henry Morgentaler, 90 ans, médecin d’origine polonaise... 2010. Dennis Hopper, 74 ans, acteur et réalisateur américain... 2008. Luc Bourdon, 21 ans, défenseur, des Canucks de Vancouver.