BOUTIN, Jeannette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 19 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Jeannette Boutin. Née à Québec, le 16 juin 1932, elle était la fille de feu dame Gilberte Godin et de feu monsieur Philippe Boutin. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle jeudi 30 mai 2019 de 19 h à 22 h de même queà compter de 9 h.Le corps sera par la suite déposé en terre au cimetière de la Nativité Beauport. Madame Boutin laisse dans le deuil ses enfants: Carolle Boissonneault, Yvon Boissonneault, Nicole Boissonneault, Lisette Boissonneault (Pierre Leblanc), Sylvie Boissonneault (Tiziano Sciolti), Michel Boissonneault (Patricia Perron); ses petits-enfants: Line, Dominique, Mélissa, Carl, Julie, Dany, Cynthia, Joany, Donald, Kevin, Jonathan, Stéphanie, Andréa, Kim, Émilie, Yan; ses 14 arrière-petits-enfants; son frère Roger (Hélène Barrette); sa belle-soeur Claire Tremblay (feu Guy); sa tante Gabrielle Godin (André Cameron); sa grande amie Lucille Fleury ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jeannette était également la sœur de: Ovila, Jeannine, Micheline, Raymond, tous décédés. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de