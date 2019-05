LABBÉ, Raymond



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 22 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Raymond Labbé, époux de dame Denise Tremblay. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Sonia et Jocelyn (Sylvie Samson); ses petits-enfants: Émilie, Samuel et Olivier; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: feu Gaston (Lucie Lacasse), Gilbert (Monique Ruel), Yvon (Lucie Bissonnette) et Monique (Gaston Verreault), de la famille Tremblay: Louisette (feu Claude Caron), Gilles (Françoise Buteau), Denis (Pierrette Langlois), feu Michel (Micheline Brousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur et son beau-frère Claire (Lucien Plourde).