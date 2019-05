Carte Inspire : la SAQ ouvre une nouvelle enquête

La carte Inspire de la Société des alcools du Québec (SAQ) a de nouveau été la cible de fraudeurs. La société d’État a récemment ouvert une enquête, a appris Le Journal.

Selon l’information fournie par le service à la clientèle de la SAQ à une détentrice de la carte Inspire qui a perdu ses points au cours des derniers jours, ce sont des «blocs de numéros de carte» qui auraient été dérobés. Le nom des comptes piratés ainsi que les informations des utilisateurs auraient été modifiés.

La semaine dernière, Le Journal révélait que 969 clients avaient été floués au cours de l’année financière 2018-2019. Ce sont environ 52 millions de points qui avaient été dérobés durant cette période. En argent, cela représente 51 663 $, car pour obtenir 1 $ de rabais, un client de la SAQ doit accumuler au minimum 1000 points sur sa carte.

La SAQ affirmait alors que son système n’avait jamais été victime de faille informatique. Elle soulignait plutôt que ce sont les consommateurs qui étaient «victimes d’hameçonnage» ou «de toute autre méthode utilisée par des fraudeurs».

Le 21 mai

Mardi, la porte-parole de la SAQ a confirmé qu’un incident en lien avec une fraude s’était produit le 21 mai et qu’une enquête avait été ouverte. Elle assure aussi que la transaction frauduleuse n’a pas pu être effectuée.

«Les informations détenues actuellement tendent à démontrer que le système informatique de la SAQ n’est pas en cause», indique Linda Bouchard. «À ce stade-ci de l’enquête, il semble que l’ensemble de nos mesures de sécurité, qui comptent autant sur la vigilance de nos employés que sur des alertes d’utilisation irrégulières, a été efficace», ajoute-t-elle.

Selon une victime, c’est le 23 mai que des modifications ont été apportées à son compte par les fraudeurs. Elle a reçu un message de la SAQ pour confirmer les changements. C’est par la suite qu’elle a communiqué avec le service à la clientèle. La responsable lui a alors indiqué «qu’il y avait une vague de fraudes» en ce moment pour la carte Inspire et que Sûreté du Québec était au fait du dossier.

«Nous ne sommes pas au courant de tentatives de fraude additionnelles. L’enquête est toujours en cours», répond la porte-parole. Cette dernière confirme toutefois qu’une responsable au service à la clientèle a effectivement souligné qu’une vague de fraudes était en cours. Elle réfute toutefois cette information et indique que l’employé sera rencontré au cours des prochains jours.

Du côté de la SQ, on confirme être au courant de fraudes à la SAQ. Aucune plainte n’avait encore été déposée, mardi. La police invite les victimes à le faire.

Ce n’est pas la première fois que la carte Inspire de la SAQ est visée par des fraudeurs. Durant cinq mois entre 2016 et 2017, plus de 925 clients avaient été floués. Les larcins avaient une valeur entre 40 $ et 100 $.

Aujourd’hui, environ 2,1 millions $ de personnes sont détenteurs de la carte Inspire.