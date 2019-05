Cependant, cuisiner avec du vin est très agréable, car il agit sur la saveur des sauces, la puissance des marinades et la tendreté des viandes ; de plus il influence aussi le caractère du cuisinier qui, bien sûr, doit goûter le vin avant de l’incorporer à la recette.

Le vin blanc ajoute de l’acidité et de la joie aux plats et le vin rouge fait merveille en marinades, apportant profondeur et ampleur aux saveurs des plats. Le vin peut servir de marinade, de compagnon aux bouillons ou être ajouté à la fin de la cuisson comme un exhausteur de saveur.