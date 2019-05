Difficultés financières: la Corporation du patrimoine religieux de Québec lance la serviette

L'organisme chargé de faire la promotion du tourisme religieux à Québec fermera les livres le 30 juin, en raison d'un manque de financement.

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec (CPTRQ) en a fait l'annonce dans un communiqué publié mercredi matin. Après plus de 30 ans de service, la Corporation rend les armes.

«Malgré nombre d’efforts, le financement était un défi permanent. Il était devenu impossible d’offrir des activités renouvelées de qualité aux divers groupes de touristes et de pèlerins, de développer et de prospérer, ainsi que de maintenir des services aux membres.

Nous avons donc entamé, depuis l’assemblée générale du 14 mars 2019, la liquidation de l’organisation», écrit l'organisme. La porte-parole et directrice générale, Joannie McLeod, n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter cette décision.

«Nous espérons sincèrement que la mission nous survivra et que le public pourra à nouveau profiter de l’interprétation nécessaire à la compréhension de ces lieux qui font vibrer par leur beauté, leur histoire, leur spiritualité, leur curiosité et leur sentiment appartenance», indique le communiqué.

La CPTR a pour mission de faire connaître le patrimoine religieux de Québec par des activités et visites diverses telle des visites guidées d'églises et d'institutions religieuses, des visites thématiques, des circuits, des pèlerinages et des activités scolaires.

Parmi ses membres, on retrouve la Basilique Cathédrale Notre-Dame-de-Québec et l'église Notre-Dame-des-Victoires, la Cathédrale anglicane Holy Trinity, le Monastère des Augustines, le Pôle culturel des Ursulines de Québec, le Centre d’animation François de Laval et l'organisme Pèlerinages religieux.