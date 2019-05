Du leadership à l’ancienne

La coupe Stanley n’est pas encore rendue à Boston, mais j’aime la façon dont cette équipe est construite avec de bons vieux leaders comme Zdeno Chara et Patrice Bergeron, qui donnent l’exemple aux jeunes David Pastrnak, Jake Debrusk et Charlie McAvoy.

Les Bruins font bande à part dans le hockey d’aujourd’hui. La LNH est devenue une ligue de jeunes et on a tendance à leur confier le leadership comme Auston Matthews (Toronto), Gabriel Landeskog (Colorado), Connor McDavid (Edmonton), Aleksander Barkov (Floride) ou Jack Eichel (Buffalo).

Ça prendra toujours de bons vétérans pour montrer la voie et j’inclus Brad Marchand chez les Bruins. Malgré ses écarts de conduite, je le considère comme un bon vétéran. Il donne l’exemple à bien des égards par son intensité et son esprit de compétition.

Il est davantage une force positive chez les Bruins que négative et justement, des gars comme Chara et Bergeron sont capables de lui parler et de le contrôler jusqu’à un certain point.

Les Pastrnak, Debrusk et McAvoy sont bien entourés et ils peuvent mieux se développer ainsi dans une équipe de la vieille école. Je ne suis pas certain que Pastrnak serait un aussi bon joueur chez une jeune formation comme les Maple Leafs de Toronto, par exemple.

C’est rassurant d’avoir des vétérans comme Chara et Bergeron. Ils savent qu’on n’arrive à rien dans le hockey si une équipe n’est pas soudée et ils sont des rassembleurs. Ils ont bien appris et donnent l’exemple. Ils jouent pour le logo sur leur poitrine, pas pour le nom dans le dos.

Lorsque le leadership d’une équipe vient principalement des jeunes, c’est différent. J’ai vécu ça lors de mon passage de deux ans chez les Capitals de Washington. Nous avions une équipe bourrée de jeunes talents avec Alex Ovechkin, Alex Semin, Nicklas Backstrom, Mike Green, mais le climat était particulier.

J’ai toujours considéré Ovechkin comme un leader, mais il manquait de maturité à ses débuts et c’est compréhensible. Je me souviens lorsque Jason Chimera, 30 ans à l’époque, est arrivé de Columbus en décembre 2009, il m’avait dit qu’il n’avait jamais vu une ambiance comme celle qui régnait dans notre vestiaire. C’était en quelque sorte, le country club.

À quelque part, c’est un peu injuste que de jeunes vedettes comme Ovechkin à l’époque ou McDavid, aujourd’hui, soient identifiés comme les responsables du leadership d’une équipe.

Les Bruins, le modèle parfait

Je crois que les dirigeants à Boston ont bien bâti leur équipe et pour moi, il s’agit du modèle idéal. On a recruté en fonction du talent bien sûr, mais aussi avec l’intention d’avoir une équipe dans tous les sens du mot. Le plus important n’est pas d’avoir l’équipe la plus talentueuse, mais l’équipe la plus complète possible avec les bons morceaux aux bons endroits. Le propriétaire des Bruins, Jeremy Jacobs, peut être fier du travail de ses hommes de hockey.

Leadership et profondeur

Les Bruins comptent sur de bons leaders et ils ont de la profondeur. Depuis le début des séries éliminatoires, on parle de la profondeur des Bruins et dans le premier match de la finale, ce sont les joueurs de soutien comme Connor Clifton et Sean Kuraly qui ont fait la différence.

J’ai bien aimé le travail de l’entraîneur des Bruins, Bruce Cassidy qui a fait confiance à son quatrième trio pour affronter le premier trio des Blues.

Le nouveau Tuukka Rask

Je dois encore lever mon chapeau au gardien des Bruins, Tuukka Rask.

Par le passé, il avait tendance à s’effondrer après un mauvais début de match, mais depuis le début des séries, même s’il tire de l’arrière par un ou deux buts, il garde son équipe dans le match et souvent, les Bruins n’ont besoin que d’un but pour reprendre le momentum et c’est ce qu’on a vu lundi.

- Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets