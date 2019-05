O'CONNOR, Guy



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 26 avril 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Guy O'Connor, autrefois de Saint-Henri-de-Lévis. Il était le fils de feu Thérèse Couture et de feu Sylvester O'Connor, le frère de feu Anita et de feu Robert. Il laisse dans le deuil; sa soeur Doris; de la famille Couture, son oncle Raymond (Jacqueline Rainville) et sa tante Simone Hickey Maingot (feu Robert Couture); de la famille O'Connor, sa cousine Murielle Fortier, répondante bénévole. Les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Henri-de-Lévis, le vendredi 31 mai, à 14h, sous la direction du