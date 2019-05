Enquête publique sur la mort de la petite Rosalie Gagnon à Québec

La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné ce mercredi la tenue d'une enquête publique relativement au décès de Rosalie Gagnon.

Cette fillette, âgée de 2 ans, a été retrouvée sans vie à Québec, le 18 avril 2018, dans l'arrondissement Charlesbourg.

C'est la coroner Me Géhane Kamel qui a été désignée pour présider l'enquête. Elle sera assistée dans cette tâche par Me Dave Kimpton, procureur aux enquêtes publiques.

Selon le Bureau du coroner, Me Kamel a amorcé son travail préparatoire afin de documenter son dossier. Ce n'est qu'au terme de cette préenquête que l'enquête publique pourra commencer et que la date et le lieu des audiences pourront être fixés.

Le communiqué précise également que les modalités de l'enquête et des auditions seront établies conformément à la loi, en prenant soin de ne pas porter atteinte au processus judiciaire en cours dans cette affaire.

L'enquête publique et l'audition des témoins visent à faire la lumière sur les causes probables et les circonstances du décès de la fillette.

