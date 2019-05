AMPLEMAN, Georgiana Paradis



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 22 mai 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Georgiana Paradis, épouse de feu monsieur Henri Ampleman. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Madame Paradis laisse dans le deuil sa sœur Estelle Paradis (feu Roger Gagnon), ses belles-sœurs: Madeleine Pouliot (feu Eugène Paradis), Jeanne (feu Anatole Paradis) et Jeannine Lessard (feu Adolphe Paradis); ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu: Jean-Emile Paradis (feu Charlotte Légaré) Lucienne Paradis (feu André Depont) Germaine Paradis (feu Lauréat Lessard). Un remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement St- Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305 Québec (Québec) G1S 3G3.