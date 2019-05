Iran: un incident naval va-t-il mettre le feu aux poudres?

«Il est pratiquement certain que vous combattrez sur un champ de bataille pour l'Amérique à un moment de votre vie. Vous conduirez des soldats au combat. Cela arrivera», a déclaré le vice-président Mike Pence à la classe des finissants de l’académie militaire de West Point le week-end dernier. Ce discours intervient alors que le Pentagone envoie des renforts au Moyen-Orient.



Les États-Unis ont déjà 70 000 militaires dans la région, notamment dans une importante base navale à Bahreïn et deux bases aériennes en Turquie et au Qatar. Il y a environ 5200 soldats américains en Irak, 2000 en Syrie et des milliers de marins sur des navires de guerre déployés dans les mers du Moyen-Orient.



Dans le but évident d’accroître la pression sur Téhéran, un haut-responsable du Pentagone, le vice-amiral Michael Gilday, a déclaré que les États-Unis avaient un «très haut degré de confiance» que le corps des Gardiens de la révolution d’Iran était responsable du sabotage récent de pétroliers à proximité du détroit d’Ormuz à l’entrée du golfe Persique. Il est pourtant manifeste que ce n’est pas dans l’intérêt des Ayatollahs de provoquer Washington en menant de telles attaques.



Les deux entités qui bénéficieraient le plus d’une guerre entre l’Iran et les États-Unis et qui ont les capacités opérationnelles de perpétrer ce type d’attaques sont Al-Qaïda dans la péninsule arabique et Daesh, l'État islamique. Et il y a de bonnes raisons de craindre qu’elles vont récidiver. Les fauteurs de guerre à Washington n’attendent que ça.



Ce ne serait pas la première fois que des dirigeants américains utilisent le prétexte d’incidents navals complètement inventés ou simplement manipulés pour entraîner les États-Unis dans des guerres.



En 1898, le cuirassé américain Maine est ravagé par une formidable explosion dans le port de La Havane. Cuba était alors une colonie espagnole comme Porto Rico, Guam et les Philippines. Personne n’a jamais pu attribuer la responsabilité de l’explosion à l’Espagne qui n’avait absolument aucune raison d’attaquer le navire américain.

Mais des dirigeants américains rêvaient à l’époque de faire des États-Unis une puissance impériale. S’emparer des colonies espagnoles était la façon la plus simple d’y parvenir.

Le Congrès américain n’était pas disposé à voter une déclaration de guerre contre l’Espagne accusée d’être responsable de l’explosion.



Les va-t-en-guerre purent compter sur la démagogie belliciste et mensongère de la chaîne de journaux jaunes du magnat William Randolph Hearst à qui on attribue une responsabilité particulière dans le déclenchement de la guerre. Le président McKinley obtient sa déclaration de guerre du Congrès. Après avoir été encouragés et soutenus par les États-Unis dans leur lutte pour leur indépendance de l’Espagne, les peuples coloniaux ont vite découvert qu’on leur avait menti et que les impérialistes américains remplacèrent simplement leurs prédécesseurs espagnols à Cuba, Porto Rico, Guam et aux Philippines.



Après l’élection présidentielle de 1964, le président Lyndon Johnson décide que les États-Unis doivent s’impliquer massivement en Indochine pour sauver la région du communisme. En août 1964, la marine américaine déploie sans raison apparente des navires à proximité des côtes du Nord-Vietnam. Puis Washington annonce que des vedettes nord-coréennes ont attaqué le destroyer USS Maddox. C’est un mensonge destiné à obtenir l’autorisation du Congrès d’envoyer des centaines de milliers de soldats américains au Vietnam. C’est la fameuse «résolution du golfe du Tonkin» qui a coûté la vie à plus de 57 000 Américains et près de deux millions de Vietnamiens, civils ou militaires dans les 11 années de guerre qui ont suivi.



Lors de l'élection présidentielle américaine de 1940, Franklin Roosevelt a déclaré au peuple américain qu'il s'opposait à la participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale. La très grande majorité des Américains y étaient d’ailleurs opposés. FDR mentait. Il avait secrètement promis au premier ministre Winston Churchill de faire entrer le pays dans la guerre aux côtés de la Grande-Bretagne. Il savait que le Congrès ne lui donnerait pas facilement de déclaration de guerre.



Les Japonais lui ont offert cette occasion en attaquant la flotte américaine à Pearl Harbor coulant deux cuirassés, endommageant 16 autres navires et tuant 2400 marins américains. FDR provoquait les Japonais depuis un certain temps. Il avait, entres autres, imposé un embargo pétrolier strict privant le Japon du pétrole nécessaire pour mener sa guerre en Chine.