Kit Harington ne va pas bien

Kit Harington n'est pas au mieux de sa forme depuis la fin de Game of Thrones et a décidé de prendre soin de lui.

L'acteur, qui jouait Jon Snow dans la série HBO, n'a pas bien vécu la destinée de son personnage et de celle de Daenerys Targaryen, comme on a pu le voir dans le documentaire The Last Watch, diffusé dimanche soir.

Plusieurs sources ont déclaré à Page Six que la fin de la série l'avait «affecté très durement» et qu'il avait demandé à se faire aider en suivant une cure dans un établissement de luxe du Connecticut.

Selon certaines informations, il y serait entré plusieurs semaines avant la diffusion du dernier épisode du 19 mai, aurait été pris en charge par un psychologue et aurait suivi des séances de méditation et une thérapie comportementale pour lutter contre le stress.

«Il s'est rendu compte que c'était tout, c'est la fin. C'était une chose sur laquelle ils avaient tous travaillé si dur pendant tant d'années. Il a eu un moment où il s'est dit : “Et après?”, a ajouté la source. Il est en cure principalement pour le stress et l'épuisement... Sa femme Rose (Leslie) lui apporte un soutien considérable. Tous ses proches voulaient vraiment qu'il se repose. Pour le moment, il a juste besoin de paix et de tranquillité.»

L'attaché de presse de Kit Harington a confirmé à WENN la situation. «Kit a décidé d'utiliser cette pause dans son emploi du temps comme une opportunité pour passer du temps dans une retraite de bien-être afin de travailler sur des problèmes personnels», a-t-il déclaré. L'acteur britannique a récemment confié à l'animateur américain Jimmy Fallon qu'il avait eu des difficultés avec les dernières scènes de la série, expliquant : «J'ai été très choqué et surpris de certains événements... Et puis j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré».

L'acteur de 32 ans a par ailleurs été repéré dans une librairie de Madison, dans le Connecticut, le week-end de la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones. Il a révélé au personnel qu'il était en «vacances» dans la région, selon des informations locales.

En avril, il avait confié à Esquire qu'il s'était complètement effondré après avoir tourné ses dernières scènes. «(Le) dernier jour de tournage, je me sentais bien, (...) puis je suis allé faire mes dernières scènes et j'ai commencé à hyperventiler un peu... Ensuite, ils ont crié ; “C'est bouclé” et je me suis effondré. C’était cette vague de soulagement et de chagrin de ne plus pouvoir refaire tout ça», avait confié Kit Harington.