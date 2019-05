Le mécontentement prend de l’ampleur

Des dizaines de citoyens du quartier Les Bocages, à Saint-Augustin-de-Desmaures, ont protesté mercredi soir contre la « diminution de services » du RTC dans leur secteur.

Rarement une séance du conseil d’administration n’a été aussi populaire alors qu’une foule d’utilisateurs de longue date du transport en commun s’est déplacée pour exprimer ses frustrations au président du RTC, Rémy Normand.

À compter d’août 2019, le RTC propose d’abolir le trajet express 295 et propose aux utilisateurs le parcours 94 modifié. « Ça va rallonger la durée du parcours de 20 ou 25 minutes sur un trajet qui prend déjà une heure. C’est beaucoup trop long. Pour nous, ce n’est pas acceptable », a affirmé Marc-André Croteau.

« Au retour, c’est souvent plus qu’une heure et ils veulent encore rallonger ça », a aussi expliqué Félix Meisels, qui a déposé une pétition de plus de 600 signatures.

« Je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’affirmation qui dit qu’on détériore les services au RTC. À chaque fois qu’on a apporté des changements, on a eu du rendement », a répliqué le président Rémy Normand.

À plusieurs reprises, M. Normand a réclamé une période d’essai. « Ce que je vous propose, c’est de l’essayer. Si on s’est trompé royalement, on va être les premiers à vous le dire », a-t-il lancé.

Trop long

Au micro, certains clients en réflexion ont évoqué l’achat d’une nouvelle voiture, d’un déménagement et même d’un changement d’emploi. Calme mais ferme, M. Normand n’a pas apprécié les applaudissements dans la salle.

« Présentement, j’ai un autobus aux 15 minutes. Avec le nouveau service, ce sera un autobus à l’heure », a ajouté Marie-Claude Bouchard.

« Il y a un an et demi, j’ai pris la décision difficile, mais écologique de ne plus posséder de voiture. Je me déplace 2 h 30 par jour en autobus, ce que je faisais en 45 minutes en auto avant. On m’a dit que ce temps allait augmenter », a mentionné Violaine Germain.

Par ailleurs, les laissez-passer général et étudiant du RTC augmenteront d’un dollar dès le 1er juillet prochain. La nouvelle grille tarifaire propose aussi la gratuité pour les enfants de 12 ans et moins dès le 22 juin. Pour sa part, le tarif en argent reste inchangé à 3,50 $. La direction du RTC a qualifié les hausses de « modestes ».

Enfin, le « privilège famille », qui permet à trois enfants accompagnés d’un adulte de se déplacer gratuitement, sera désormais valide en tout temps.