Les Capitales retrouvent le sentier de la victoire

Après une rencontre interrompue par la pluie, mardi, les Capitales ont finalement pu disputer un match complet. Matt Marsh a été solide au monticule, le nouveau venu Ryan Kinery a frappé un circuit de deux points et les représentants de Québec l’ont finalement emporté au compte de 4 à 2 contre les Jackals du New Jersey, mercredi au stade Yogi Berra.

Il s’agit probablement d’une des meilleures performances des Capitales depuis le début de la saison. Les lanceurs ont été efficaces et les frappeurs opportunistes. Une performance qui rassure le gérant Patrick Scalabrini.

«C’est une de nos bonnes performances collectives. Dernièrement, il fallait que nos lanceurs soient exceptionnels pour gagner. [Mercredi) notre lanceur partant a été pratiquement parfait, et notre attaque a fait ce qu’elle devait faire. Belle victoire d’équipe», a déclaré le gérant après la rencontre.

Bonne sortie de Marsh

Marsh, qui avait connu un solide camp d’entraînement, décrochant le poste de quatrième partant de l’équipe, a lancé six manches quasiment sans failles au monticule des Capitales. Le droitier a alloué seulement deux coups sûrs et deux buts sur balles. Marsh n’a accordé aucun point et retiré six frappeurs sur des prises.

«Sa sortie me rassure beaucoup. Il a été le lanceur que nous avons vu au camp présaison. S’il peut être constant, il deviendra un atout intéressant pour notre équipe cette saison», a dit Scalabrini

Dustin Molleken a concédé un circuit en solo au début de la dernière manche, mais il a tout de même été capable de fermer les livres en neuvième pour récolter son quatrième sauvetage de la saison.

Un frappeur inattendu

Kinery en était à son premier match dans l’uniforme des Capitales. Le nouveau venu est un joueur invité pour aider les Capitales cette semaine, toujours en attente des joueurs latins. Kinery n’a pas déçu avec un coup de circuit de deux points en huitième manche procurant une avance de 4 à 1 aux Caps.

«On verra dans les prochains matchs, mais s’il est capable d’être une menace constante au bâton, son stage pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu avec nous», a mentionné l’entraîneur.

Le receveur Joe Lytle fait un bon travail au bâton depuis le début la saison. Il a continué sur sa lancée avec un simple, un double et un point marqué dans le match. Le receveur utilisé souvent au premier but, a maintenant une moyenne au bâton de ,382, bonne pour le septième rang du circuit.

«Il est une belle surprise. Lytle a monté rapidement dans notre hiérarchie, et il occupe maintenant un rôle important dans notre alignement des frappeurs», a souligné Scalabrini.

Calepin de notes

Le troisième et dernier match de cette deuxième série de la saison face aux Jackals aura lieu jeudi soir, à 19h.

Puisque Lachlan Fontaine soigne une blessure, les Capitales utiliseront uniquement des releveurs au monticule.