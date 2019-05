Les vives réactions à la pilosité démontrent l’importance de Maipoils, dit l’instigatrice du mouvement

Après qu’une photo de l’aisselle poilue de la députée Catherine Dorion ait soulevé tout un tollé, la fondatrice du mouvement Maipoils souligne que les fortes réactions que suscite la pilosité féminine démontrent l’importance de sa cause.

«Qu’on soit politicienne ou pas, on montre notre poil et c’est ça qui arrive: on est discréditées dans ce qu’on dit et dans ce qu’on est», s’est indignée Paméla Dumont en entrevue mercredi à l’émission Dutrizac de 6 à 9, sur les ondes de QUB radio.

Celle qui s’illustre aussi en tant que comédienne a rappelé que le but du défi Maipoils n’est pas nécessairement de ne pas se raser tout au long du mois de mai, mais plutôt d’aborder le sujet de la pilosité féminine sans tabou.

«La dépilation est faite dans la honte dans la salle de bain, comme quand on avait nos premières menstruations. Il faut le faire sans le dire, comme si on n’en a pas vraiment. On ne les enlève même pas [les poils], ils n’ont juste jamais été là», a dénoncé Paméla Dumont.

Messages haineux

La fondatrice du mouvement Maipoils a qualifié de «contradictoires» les propos des internautes qui mettent en doute la pertinence du défi.

«Après ça, ils "bashent", ils insultent et mettent des bonshommes de vomi. Il y a une violence dans le propos qui te fait dire: "c’est pour ça qu’il y a un mouvement"», a-t-elle souligné.

Le défi Maipoils se terminera d’ailleurs dans quelques jours. Pour marquer l’occasion, Mme Dumont organise le Cabaret Maipoils au restaurant Coton, à Montréal, le 31 mai. Rosalie Bonenfant, Judith Lussier et Annick Lefebvre ne sont que quelques-unes des invitées qui seront sur place.