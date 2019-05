L'ex-leader des Rock Machine ramené en taule pour sa propre sécurité

Un ex-dirigeant des Rock Machine vient d'être ramené derrière les barreaux parce que sa tête a de nouveau été mise à prix par le crime organisé.

À peine trois semaines après avoir été transféré en maison de transition, Jean-François Émard est de retour au pénitencier après s'être fait révoquer sa semi-liberté par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), mardi.

«Apparemment, un risque important pour votre sécurité serait en cause», lui a expliqué la Commission dans sa décision dont Le Journal a obtenu copie.

La CLCC a dit s'appuyer sur «de nouvelles informations» voulant que la vie du motard de 42 ans soit en danger.

Émard a plaidé qu'il n'accordait «aucune crédibilité» à ces renseignements mais en vain.

De plus, la maison de transition qui avait accepté d'accueillir Émard depuis l’octroi de sa libération conditionnelle, le 7 mai dernier, ne voulait plus le garder.

Cet établissement dont le nom et l'endroit sont confidentiels craignait que la menace qui planait sur Émard puisse compromettre la sécurité de ses employés et des autres ex-détenus hébergés là-bas.

Déjà ciblé

Jean-François Émard purge présentement une peine de 45 mois d'incarcération qu'il a écopée au printemps 2018 pour possession illégale d'un pistolet chargé et trafic de stupéfiants.

Les autorités n'ont pas identifié quel gang voudrait avoir la peau de celui qui renie maintenant son ancienne bande.

Dans le passé, Émard a été avisé plusieurs fois par les policiers qu'il était visé par un contrat de meurtre.

Pendant la guerre des motards, il avait reçu la visite de porte-couleurs d'un club-école des Hells Angels et a été atteint par balle. Émard avait ensuite expliqué à la police qu'il a «fait le mort» pour éviter d'être achevé par le tireur, en décembre 2001.

Le résidant de Hawkesbury, dans l'est de l'Ontario, avait aussi eu maille à partir avec les Hells et leurs clubs supporteurs entre 2014 et 2016, alors qu'il tentait de relancer les Rock Machine au Québec.

Toutefois, le 7 mai dernier, il a également tenu des propos frondeurs que n'ont probablement pas digéré les membres de la nouvelle mouture des Rock Machine qui essaient de faire un retour.

«Les Rock Machine aujourd'hui, c'est une honte», aurait-il déclaré devant la CLCC avant d'obtenir sa semi-liberté, selon ce qu'avait rapporté La Presse.

Quoi qu'il en soit, dans sa décision rendue mardi, la CLCC considère que ces «renseignements nouveaux» font en sorte que l'ex-motard présente maintenant «un risque inacceptable pour la société».

En octobre 2014, un policier avait donné une râclée à Émard après que ce dernier l'eut insulté sur ses performances sexuelles, dans une cellule du poste de la SQ à Salaberry-de-Valleyfield. L'agent Bruno Landry a d'ailleurs écopé d'une suspension sans solde de deux mois pour son geste, en avril dernier.