On achève bien les commerçants

Si la tendance se maintient, le seul moyen de transport vraiment efficace pour se déplacer à Montréal risque fort d’être l’hélicoptère. Et je caricature à peine. Nous sommes en effet nombreux dans la métropole à nous sentir soulagés de la démission de l’omnipotent maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez.

Avec ses changements erratiques de direction de rues et sa guerre aux stationnements, entre autres mauvais coups, son passage de dix ans en politique aura rendu le mythique Plateau et ses commerces quasiment inaccessibles. (Je le répète : non, je n’ai pas de voiture, mais j’ai des yeux pour constater le gâchis.)

Désolation

Résultat : en y ajoutant l’effet délétère de taxes trop élevées, de loyers trop chers et de travaux de réfection à n’en plus finir, l’ex-belle rue Saint-Denis est à l’agonie. On n’y compte plus les commerces fermés. Y compris de vénérables institutions, comme la boutique Arthur Quentin.

Je le sais. Je la marche tous les jours dans son coin autrefois le plus vivant, entre Roy et Mont-Royal. La désolation de la rue Saint-Denis nous prend au cœur. Voilà maintenant que la mairesse de Montréal semble déterminée à lui enfoncer le dernier clou dans le cercueil.

Une erreur royale

Partant d’une bonne intention — ajouter des pistes cyclables à Montréal pour encourager son usage —, Valérie Plante se trompe néanmoins royalement en y comptant la rue Saint-Denis. Pour transformer cette grande artère en « autoroute à vélos », la mairesse retirerait deux voies de circulation automobile sur quatre. On ne sait pas non plus ce qu’il adviendrait des places de stationnement déjà aussi rares qu’un communiste à la CAQ.

Apparemment sans la moindre consultation des premiers concernés — les commerçants —, cette décision unilatérale sent plus l’acharnement idéologique qu’une saine planification urbaine. Tout ça est bien triste. Valérie Plante nous avait promis de faire de la politique « autrement ». Meilleure chance la prochaine fois.