Le Groupe Optel décroche un contrat de 65 millions $ avec l’une des entreprises agrochimiques les plus importantes à travers le monde.

La compagnie de Québec a annoncé mercredi que la première phase de 6 millions $ pour le déploiement de sa plateforme de traçabilité aura lieu cet automne.

Cette technologie permettra à l’acheteur de suivre en temps réel le parcours de ses produits, soit de la distribution jusqu’aux agriculteurs. Le nom de l'acquéreur n’a pas été dévoilé en raison de clauses de confidentialité.

«Ce contrat majeur démontre que nous avions misé juste dans nos investissements pour la diversification technologique et de marché», avance le président et fondateur d’Optel, Louis Roy. «Notre vison de bâtir des chaînes d’approvisionnement intelligentes en connectant numériquement les différents distributeurs et utilisateurs d’un produit est la base de la prochaine révolution industrielle», poursuit-il.

