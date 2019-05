Plusieurs déversements suspects d’eaux rouges dénoncés

En 2018 seulement, les Innus de la communauté voisine de Schefferville, Matimekush-Lac John, ont documenté 23 sites d’écoulement d’eau rouge dans des lacs et des rivières aux abords du projet d’extraction de minerai de fer de Tata Steel Minerals Canada (TSMC), situé à cheval entre les provinces du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le ministère de l’Environnement du Québec a néanmoins transmis un dossier au Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) pour un déversement survenu au printemps 2018, a appris Le Journal.

Le porte-parole de la minière, Armand MacKenzie, a d’abord nié les faits. « Ces allégations sont non fondées », a-t-il déclaré au Journal en matinée, lundi.

La présence de particules de minerai de fer (hématite) confère une couleur rougeâtre à l’eau. Des photos prises par les Innus et un documentariste montrent des écoulements rouges sur plusieurs kilomètres jusque dans le lac Triangle.

Lorsque nous avons montré ces photos au porte-parole, il s’est ravisé. Mariana Trindade, gestionnaire des questions environnementales pour Tata, a alors expliqué qu’il y avait un bris au bassin 3 de sédimentation (Timmins 4), du côté du Labrador, et que les autorités avaient été avisées.

En mai et juin 2018, des fuites avaient été aperçues au bassin de sédimentation Goodwood, au Québec. Le gardien de l’environnement de la communauté de Matimekush, Conrad André, avait constaté des déversements dans plusieurs rivières et étangs, comme en témoigne une vidéo d’un ours s’abreuvant d’eau rougeâtre, qu’il dit avoir tournée en juin dernier dans les environs de Schefferville.